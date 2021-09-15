Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da, bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde Ahmet Andopdoğlu ile 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri silahla Andopdoğlu'ya ateş etti.
Ayağından yaralanan Andopdoğlu, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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