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Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

15.09.2021 17:33
Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, System.String[]

Adana'da, bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adana'da, bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde Ahmet Andopdoğlu ile 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri silahla Andopdoğlu'ya ateş etti.

Ayağından yaralanan Andopdoğlu, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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