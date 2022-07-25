Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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