Adana'da çıkan yangında 8 hektarlık ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika

Adana'nın Çukurova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beyazevler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında 8 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.