Seyhan'da çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Seyhan'da çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde cep telefonu satışının yapıldığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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