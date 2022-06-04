Adana'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü - Son Dakika
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Adana'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü

04.06.2022 09:42
Adana'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

İncirlik Yeni Mahalle'de Şehmus Güven (26), henüz bilinmeyen nedenle elektrik direğine çıktı.

Akıma kapılan Güven, elektrik direğinden zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şehmus Güven, kurtarılamadı.

Güven'in cenazesi morga kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İncirlik, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü - Son Dakika
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