Adana'da CİMER Eğitim Programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da CİMER Eğitim Programı - Son Dakika

Adana'da CİMER Eğitim Programı

6 saat önce

Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) milletle devlet arasında kurulan en güçlü iletişim köprüsü olduğunu söyledi.

Adana'da CİMER Eğitim Programı, System.String[]

Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) milletle devlet arasında kurulan en güçlü iletişim köprüsü olduğunu söyledi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Adana Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün iş birliğinde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan "CİMER Eğitim Programı" Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, il ve ilçe müdürleri, vakıf müdürleri ile kamu kurumlarında bulunan CİMER kullanıcılarının katılımıyla başladı.


Çukurova Kalkınma Ajansında (ÇKA) düzenlenen eğitim programı, CİMER'in ne olduğu ve nasıl bir sistemle yürütüldüğü hakkında genel bilgilerin verilmesi, CİMER kullanıcılarının görevlerinin öneminin belirtilmesi ve eğitim programının kapsamının tanıtılmasının ardından Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan'ın yaptığı açılış konuşmasıyla sürdü. Kan konuşmasında, eğitim programlarının, seminerlerin, hizmet içi eğitim kurslarının temel amacının düzenlendiği çalışma alanıyla ilgili katılımcıların yetkinliklerinin, bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması olduğuna değinerek CİMER Eğitim Programı'nın CİMER kullanıcılarının temel yeterliliklerinin ve yapılan başvurulara ivedilikle cevap verme kabiliyetini arttırmaya yönelik önemli bir eğitim programı olduğunu belirtti.


Katılımcılara eğitim programını verimli bir şekilde geçirmelerini tavsiye eden Kan, "Bugün kamu yönetiminin rotası, insan odaklıdır. İnsanı merkeze alan, insanı merkeze koyan, vatandaşını muhatap alan, onu dinleyen, derdine sıkıntısına çare olan bir kamu yönetimi anlayışı bugün tüm dünyada ön plandadır. CİMER de vatandaşlarımızın talep, istek, ihbar ve şikayetlerini, doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletebildiği, milletle devlet arasında kurulan en güçlü iletişim köprüsüdür. Dilekçe hakkının elektronik ortamda kullanımını sağlayan CİMER, elektronik başvuru alanında dünya standartlarında hizmet üreten önemli bir web servisidir. Bununla birlikte CİMER, çözüme ortak olmanın ve yönetime katkı sunmanın da diğer adıdır" dedi.


Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan 2018 yılında 41.495 olan başvuru sayısının 2019 yılında 42000'i geçtiğini vurguladı. Adana Valiliği olarak CİMER'e yapılan başvuruların üzerinde hassasiyetle durduklarını belirterek il genelinde 1600 personelle CİMER hizmetlerini büyük bir özveriyle gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, "Vatandaşlarımızın şikayet, istek, ihbar, talep ve bilgi edinmeye matuf başvurularına ivedilikle cevap vermenin yoğun gayretini gösteriyoruz. Bu konuda önümüzde duran en büyük engel, 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunları kapsamında yapılan başvurulara, ilgili kurumlarımız tarafından yasal süresi içerisinde cevap verilmemesidir. Bu konuda tüm kurumlarımızdan ve CİMER kullanıcılarından gereken duyarlılığı göstermelerini bekliyorum. Zira bugün teknolojik altyapısıyla CİMER, bizlere bu hızı, bu imkanı sunuyor. Bir tuşla bir başvuruyu ilgili saniyesinde ilgili kuruma sevk edebiliyoruz. Dolayısıyla bu noktada görev konunun muhatabına düşüyor. O da kendi kurumuyla ilgili başvuruyu ivedilikle sonuçlandırmalı ve başvuru sahibi mağdur edilmemelidir" diye konuştu.


Vatandaşın yaptığı şikayet, ihbar veya isteğe cevap almasının, karşısında kendisine bir muhatap bulmasının milletin nazarında devletin büyümesi olduğunu vurgulayan Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, CİMER Eğitim Programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.


Program, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı İletişim Uzmanı Durmuş Ersoy tarafından "CİMER'in Tanıtımı ve Adana İli Değerlendirmesi"nin yapılmasıyla sürdü. - ADANA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Küpeli, Huriye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinsel saldırıya uğrayan yaşlı kadın duruşma öncesi "Ben namusum için yaşarım" diyerek gözyaşı döktü
Suriyeli aile, iki çocuğunu bir gün arayla feci şekilde kaybetti Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez

Son Dakika Haberleri
20:36 Kahramanmaraş'ta "Türkiye'nin en acı biberini yeme yarışması" yapıldı - Son Dakika
20:34 Katar'ın sağladığı yeni sivil savunma araçları Gazze'ye teslim edildi - Son Dakika
20:34 Uçakta olay çıkaran kadın tutuklandı (1) - Son Dakika
20:33 UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADIN TUTUKLANDI (1) - Son Dakika
20:33 Denizli'de 1 çocuk annesi kendisini iple astı - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika
19:56 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 20:37:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da CİMER Eğitim Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]