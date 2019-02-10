Adana'da Çin'in Doğu Türkistan'daki Politikaları Protesto Edildi
1 saat önce
Adana'da, Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri, sabah namazı sonrası protesto edildi.
Adana
'da, Çin
yönetimince Doğu Türkistan
'daki Uygur
Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri, sabah namazı sonrası protesto edildi.
İnsan ve Medeniyet Hareketi Adana Derneği ile Genç
Hareket Adana'nın ev sahipliğinde Ulu Cami Cami'de düzenlenen etkinliğe çeşitli STK
temsilcileri de katıldı.
Grup adına burada bir açıklama yapan Genç Hareket Adana Başkan Ali Şimşek
, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin sistematik olarak işkenceye maruz kaldığını söyledi.
Dünya Uygur Türkleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abudulwaili Buğrahan da kendilerine en çok sahip çıkan ülkenin Türkiye
olduğunu belirterek teşekkür etti.
Grup daha sonra başta Türkistanlı şehitler olmak üzere tüm mazlumlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:34 Kaynak: İHA
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