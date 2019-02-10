Son Dakika Haberleri: Adana'da Çin'in Doğu Türkistan'daki Politikaları Protesto Edildi

Adana'da Çin'in Doğu Türkistan'daki Politikaları Protesto Edildi

1 saat önce

Adana'da, Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri, sabah namazı sonrası protesto edildi.

Adana'da Çin'in Doğu Türkistan'daki Politikaları Protesto Edildi, System.String[]
Adana'da, Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri, sabah namazı sonrası protesto edildi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Adana Derneği ile Genç Hareket Adana'nın ev sahipliğinde Ulu Cami Cami'de düzenlenen etkinliğe çeşitli STK temsilcileri de katıldı.

Grup adına burada bir açıklama yapan Genç Hareket Adana Başkan Ali Şimşek, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin sistematik olarak işkenceye maruz kaldığını söyledi.

Dünya Uygur Türkleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abudulwaili Buğrahan da kendilerine en çok sahip çıkan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek teşekkür etti.

Grup daha sonra başta Türkistanlı şehitler olmak üzere tüm mazlumlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:34 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Adana, Güncel
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