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Adana'da cinayet

1 saat önce

Adana'da arkadaşı tarafından bıçaklanıp hastaneye kaldırılan genç yaşamını yitirdi.

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Adana'da arkadaşı tarafından bıçaklanıp hastaneye kaldırılan genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Kul (27), arkadaşı Samet Y. tarafından gece bacağından bıçaklanmış halde otomobille Seyhan Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Durumu ağır olan Kul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayın bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde çıkan tartışma sırasında arkadaşını bıçakladığı iddia edilen Samet Y'yi Acil Servis önünde gözaltına aldı.
Şüphelinin hastane otoparkındaki aracı incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili araştırması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:00 Kaynak: AA
Devlet Hastanesi, Seyhan, Adana, Güncel
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