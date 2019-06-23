Adana'da cinayet

Adana
'nın Kozan
ilçesinde Suriye
uyruklu kişi, 16 yaşındaki kız kardeşini bıçakla öldürdü.
Alınan bilgiye göre, çalıştığı başka bir ilden Çanaklı
Mahallesi Eryiğit Sokak'ta yaşayan ailesini ziyarete gelen Suriyeli Basıl D. (20) annesini alışverişe gönderdi.
Basıl D, evde yalnız kaldığı kız kardeşi Bagdat D'yi (16) bıçakladı.
Zanlının olayı haber verdiği tercümanın ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Bagdat D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Basıl D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Anne
Fatıma D. evde sinir krizi geçirdi.