Adana'da Cinayet Davasında Karar

Adana
'da bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ile ilgili yargılanan Onat Mert Sayın'a müebbet ve 13 yıl hapis cezası, tutuksuz 7 sanığın ise beraatine karar verildi.
Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Sayın ile tutuksuz sanıklardan İ.M, R.Ç, E.Y. M.B. ve müşteki F.T. ile avukatları katıldı.
Savunması alınan tutuklu sanık Sayın, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Sanık Sayın'ı müebbet ve 13 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.
Olay Yüreğir
ilçesi 19 Mayıs
Mahallesi'nde, 7 Aralık
2017'de İbrahim Taşkıran
, ağabeyinin evinin avlusunda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmiş, Taşkıran'ın öldürülmesiyle ilgili 8 sanık hakkında dava açılmıştı.