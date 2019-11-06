Adana'da cinayet sanığı kocanın yargılanmasına devam edildi

Adana'da kıskançlık nedeniyle eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yusuf A.A. ve tarafların avukatları katıldı.

Öldürülen Leyla A'nın komşusu H.G, sanık ile öldürülen arkadaşının devamlı kavga ettiklerini söyledi.

Söz isteyen sanık Yusuf A.A, tanığın ifadesini kabul etmedi.

Öldürdüğü eşinin, ilişkisi olduğu A.P'ye telefonla mesajları tanığın aracılığıyla yazılıp atıldığını öne süren Yusuf A.A, "Eşimin okuma yazması bulunmamaktadır. Bu nedenle telefon mesajlarını komşumuz olan tanığa gittiğinde tanık tarafından yazılmaktaydı." şeklinde savunma yaptı.

Öldürülen Leyla A'nın ilişkisi olduğu öne sürülen A.P, Leyla A'nın da yanında tarım işçisi olarak çalıştığını, başka bir ilişkilerinin olmadığını kaydetti.

Kendi adına kayıtlı hattı Leyla A'ya kullanması için verdiğini belirten A.P, "Eşi Yusuf'un kendisini tarlaya göndermediğini söyleyerek benden bir hat istemişti. Bana 'ben seni bu hattan ararım o zaman gelir beni tarlaya götürürsün' demişti. Bu nedenle adıma olan hattı vermiştim. İşçilerle çay içip kahvaltı yapmam ve kamyonetin önüne Leyla'nın oturması nedeniyle aramızda bir şeyler olduğu yönünde dedikodular olmuştur. Leyla'nın aracın ön koltuğuna oturmasını eşi de görmekteydi, bununla ilgili herhangi bir itirazı olmamıştır." dedi.

Tanık olarak dinlenen sanığın ağabeyi F.A, kardeşi ile yengesi arasında kavgalar olduğunu, her ikisini de barıştırmak için aile bireyleri olarak bir araya geldiklerini anlattı.

Sanık Yusuf A.A'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, maktulün kullandığı telefonla kimlerle görüşme yaptığıyla ilgili rapor alınmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde 21 Ocak'ta Yusuf A.A, tartıştığı eşi Leyla A'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçmış, Hatay'ın Erzin ilçesinde bir berberde tıraş olurken yakalanmıştı.