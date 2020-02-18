Adana'da cinayet sanığı kocanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da cinayet sanığı kocanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da cinayet sanığı kocanın yargılanmasına devam edildi

7 saat önce

Adana'da kıskançlık nedeniyle eşini öldürdüğü iddia edilen sanığın, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana'da cinayet sanığı kocanın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Adana'da kıskançlık nedeniyle eşini öldürdüğü iddia edilen sanığın, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Y.A.A. ve tarafların avukatları katıldı.

Tanıkların dinlendiği duruşmada, sanığın komşusu F.S, öldürülen L.A. ile tarlalarda tarım işçisi olarak çalışmaya gittiğini söyledi.

L.A'nın tarlaya giderken sürücünün yan koltuğuna oturduğunu iddia eden F.S, "Ben L.A'ya yanlış anlaşılır diye ön koltuğu oturmaması konusunda uyarmıştım. O da bana 'abla beni tanımıyor musun?' demişti. Birkaç kişi daha L.A'yı aracın ön koltuğuna oturmaması konusunda uyarmıştı. Önceleri eşi ile araları iyiydi sonraları bozulmuştu." diye konuştu.

Tanık G.M.T. de, olaydan bir iki yıl önce sanık ile eşi arasında tartışmalar yaşandığını hatta bir iki defa evlerine polisin geldiğini aralarında anlaşmazlık sebebinin de L.A'nın çalışmaya gitmesi olduğunu savundu.

Tanık Ş.Y. ise, sanığın eşini çalıştırmak istemediğini kendisine söylediğini kaydetti.

Tanıkların ifadelerinin ardından söz hakkı verilen sanık Y.A.A, olay tarihinden önce maddi durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "L.A. arazilerinin su altında kalması nedeniyle 15 bin lira kamulaştırma parası almıştı. Bu parayı ne yaptı bilmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Y.A.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Seyhan ilçesi Küçükdikili Söğütlü Mahallesi'nde 21 Ocak 2019'da seyislik yapan Y.A.A, eşi L.A'yı (52) bıçaklayarak öldürdükten sonra Suriye'ye kaçmak isterken Hatay'ın Erzin ilçesinde yakalanmıştı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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