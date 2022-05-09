Adana'da cinayet sanıklarına dava açıldı - Son Dakika

Adana'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili tutuklu 2 sanık hakkında müebbet ve ayrıca 3'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde 8 Mart'ta silahla Özgür Adıgüzel'in öldürülmesine ilişkin yakalanıp tutuklanan F.Y ve S.A hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı, her iki sanık hakkında "Kasten öldürme, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, pek az sayıda mermi bulundurma veya taşıma" suçlarından iddianame hazırladı. Savcı, her iki şüphelinin de müebbet ve ayrıca 3'er yıl hapis cezalarıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan incelemenin ardından kabul edildi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.