Adana'da cinayet sanıklarının yargılanması sürdürüldü - Son Dakika
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Adana'da cinayet sanıklarının yargılanması sürdürüldü

6 saat önce

Adana'da cesedi toprağa gömülü halde bulunan Suriyeli kadının cinayetiyle ilgili 4 yakını hakkında müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana'da cinayet sanıklarının yargılanması sürdürüldü, System.String[]

Adana'da cesedi toprağa gömülü halde bulunan Suriyeli kadının cinayetiyle ilgili 4 yakını hakkında müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya öldürülen kadının kardeşi tutuklu sanık Hasan Kedro (23), tutuksuz ablası İmen Hasan (27) ile sanıkların avukatları geldi. Haklarında yakalama kararı bulunan öldürülen kadının amcasının oğlu Halid Ali (31) ve yengesi Hanan Abou (27) ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, cinayeti ortaya çıkartan tanıklar O.S. ve Y.C. dinlendi.

Mahkeme heyeti, tutuklu Hasan Kedro'nun tutukluluğuna, diğer sanıklar Halid Ali ve Hanan Abou hakkındaki yakalama kararının da devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'ndeki at çiftliğinde, 28 Ocak 2018'de Suriyeli İbtisem Kedro'nun arazide gömülü halde cesedi bulunmuş, 4 yakını hakkında kadını öldürdükleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:58 Kaynak: AA
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