Adana'da cinayet soruşturmasına 3 tutuklama - Son Dakika
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Adana'da cinayet soruşturmasına 3 tutuklama

23.04.2022 01:21

Adana'da cinayet soruşturmasına 3 tutuklama Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin öldürülmesini planladıkları öne sürülen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı iki kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Adana'da cinayet soruşturmasına 3 tutuklama

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin öldürülmesini planladıkları öne sürülen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı iki kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Mart 2022 tarihinde Kozan'ın Tufanpaşa Mahallesi'nde Kimliği belirsiz kişiler tarafından, bir telefon dükkanına pompalı tüfekle saldıran ve dükkanda bulunan Umut Barış Koç'un öldürüldüğü cinayetle ilgili Kozan adliyesine getirilen 5 zanlı dan 3'ü tutuklandı.

Polis 7 zanlıdan 2'sinin ifadesini aldıktan sonra serbest bırakırken, 5 zanlı bugün Kozan adliyesinde hakim karşısına geniş güvenlik önemleri alarak çıktı. Adliyeye çıkarılan Mehmet Ö., Canberk Ç, Cihan S. tutuklanarak ceza evine gönderilirken, Mehmet Ç, Muharrem A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da cinayet soruşturmasına 3 tutuklama
Adana'da cinayet soruşturmasına 3 tutuklama
Adana'da cinayet soruşturmasına 3 tutuklama
Adana'da cinayet soruşturmasına 3 tutuklama
Adana'da cinayet soruşturmasına 3 tutuklama
Adana'da cinayet soruşturmasına 3 tutuklama

YORUMLAR
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Cinayet, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da cinayet soruşturmasına 3 tutuklama - Son Dakika


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