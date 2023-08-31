Adana'da Cinayet Şüphelisi de Öldü - Son Dakika

Adana'da Cinayet Şüphelisi de Öldü

Adana\'da Cinayet Şüphelisi de Öldü
Son Güncelleme: 31.08.2023 02:46

Adana'da ağabeyini ve yeğenini öldüren, annesini, yengesini ve diğer yeğenini yaralayan Burak Yalçınkaya, hastanede hayatını kaybetti.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ DE ÖLDÜ

Adana'da yemeğe davet ettiği ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya ve 6 yaşındaki yeğeni Yağmur Yalçınkaya'yı tabancayla vurarak öldürüp, annesi Hatice, yengesi Esra  ve diğer yeğeni Elif'i (9) yaralayan, sonrasında ise başına dayadığı tabancayı ateşleyen Burak Yalçınkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Burak Yalçınkaya'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan hastanede tedavisi devam eden Hatice, Esra ve Elif Yalçınkaya'nın hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Hüseyin Yalçınkaya, Hatice, Adana, Hukuk, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Cinayet Şüphelisi de Öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Cinayet Şüphelisi de Öldü - Son Dakika
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