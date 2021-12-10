Adana'da cinayet ve tehdit suçlarından aranan iki firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Adana'da cinayet ve tehdit suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.E'nin Ceyhan ilçesi Adapınar Mahallesi'nde, "silahla tehdit" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan U.B'nin de Köprülü Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla firari hükümlüleri yakaladı.
İki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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