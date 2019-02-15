Son Dakika Haberleri: Adana'da Cinayet ve Yaralama Davasında Karar

Adana'da Cinayet ve Yaralama Davasında Karar

1 saat önce

Adana'da cinayet ve yaralama iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 31 yıl, diğeri 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Cinayet ve Yaralama Davasında Karar, System.String[]
Adana'da cinayet ve yaralama iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 31 yıl, diğeri 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Caner Canatan, Yusuf Sarı ve müşteki ile tarafların avukatları katıldı.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, her 2 sanığın da "kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar ise savunmalarında, takdiri mahkemeye bıraktıklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, Canatan'ı, Mehmet Fahri Küçüksubaşı'nı "olası kast altında öldürme" suçundan 22 yıl, Serkan Kurtboğan'ı "öldürmeye teşebbüsten" de 9 yıl, Sarı'yı ise "öldürmeye teşebbüsten" 3 yıl 9 hapis cezasına çarptırdı.

Yeşilyurt Mahallesi 36058 Sokak'ta 3 Ağustos 2017'de Mehmet Fahri Küçüksubaşı'nı silahla öldürüp, Serkan Kurtboğan'ı da yaraladıkları iddia edilen Sarı ve Canatan hakkında dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:24 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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