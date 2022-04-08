Adana'da cinayet ve yaralama davasının 3 sanığı hakim karşısında - Son Dakika

Adana'da, düğünde bir kişinin öldürülmesi, kardeşinin de yaralanmasıyla ilgili aralarında damadın da bulunduğu tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar damat İK, ağabeyi S.K. ve akrabaları M.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme salonunda taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık İ.K, olayın mağduru olduğunu ileri sürerek, "Benim mutluluğumu elimden aldılar, evimi taradılar, yaktılar. Bana iftira attılar, hapse düştüm." dedi.

S.K. de olay sırasında bölgede olmadığını ve tabancayla ateş etmediğini öne sürerek, "Bu, telefon sinyallerinden de tespit edilebilir. Olay yerine 5-6 sokak ileride yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanık M.K. ise ailesini korumak için havaya iki el ateş ettiğini savundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip, eksikliklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde, geçen yıl 23 Ekim'de İ.K. ile Y.O'nun düğününde çıkan silahlı kavgada Cuma B. ve kardeşi Celal B. yaralanmıştı. Cuma B, 5 Kasım 2021'de hayatını kaybetmiş, olaydan sonra tutuklanan damat İ.K, ağabeyi S.K. ve akrabaları M.K. hakkında müebbet ve 15'er yıla hapis talebiyle dava açılmıştı.