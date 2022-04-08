Adana'da cinayet ve yaralama davasının 3 sanığı hakim karşısında - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da cinayet ve yaralama davasının 3 sanığı hakim karşısında

08.04.2022 14:42
Adana'da cinayet ve yaralama davasının 3 sanığı hakim karşısında

Adana'da, düğünde bir kişinin öldürülmesi, kardeşinin de yaralanmasıyla ilgili aralarında damadın da bulunduğu tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana'da, düğünde bir kişinin öldürülmesi, kardeşinin de yaralanmasıyla ilgili aralarında damadın da bulunduğu tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar damat İK, ağabeyi S.K. ve akrabaları M.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme salonunda taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık İ.K, olayın mağduru olduğunu ileri sürerek, "Benim mutluluğumu elimden aldılar, evimi taradılar, yaktılar. Bana iftira attılar, hapse düştüm." dedi.

S.K. de olay sırasında bölgede olmadığını ve tabancayla ateş etmediğini öne sürerek, "Bu, telefon sinyallerinden de tespit edilebilir. Olay yerine 5-6 sokak ileride yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanık M.K. ise ailesini korumak için havaya iki el ateş ettiğini savundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip, eksikliklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde, geçen yıl 23 Ekim'de İ.K. ile Y.O'nun düğününde çıkan silahlı kavgada Cuma B. ve kardeşi Celal B. yaralanmıştı. Cuma B, 5 Kasım 2021'de hayatını kaybetmiş, olaydan sonra tutuklanan damat İ.K, ağabeyi S.K. ve akrabaları M.K. hakkında müebbet ve 15'er yıla hapis talebiyle dava açılmıştı.

YORUMLAR
500

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Mahkeme, Adana, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da cinayet ve yaralama davasının 3 sanığı hakim karşısında - Son Dakika


Son Dakika
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
15:24 Genç kız ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini 4'üncü kattan attı
15:17 Arkadaşını boğazını cam parçasıyla keserek öldürmüştü: Cinayetin nedeni "kız meselesi" çıktı
15:13 Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'den annesi Solmaz Candemir'e veda!
14:58 Korkunç görüntü: Çin'de korona olan adamın köpeğini virüs bulaştırmasın kürekle döve döve öldürdüler
14:31 Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti
14:28 Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar
14:26 Slovakya'dan bir ilk: Ukrayna'ya Sovyetler döneminden kalma S-300 hava savunma sistemi gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 15:46:19. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da cinayet ve yaralama davasının 3 sanığı hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement