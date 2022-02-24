Adana'da cinayet zanlısı iki kuzen tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da cinayet zanlısı iki kuzen tutuklandı

24.02.2022 09:50
Adana'da cinayet zanlısı iki kuzen tutuklandı

Adana'da, silahlı kavgada yaşamını yitiren babasının ortağını olaya engel olmadığı iddiasıyla pusuya düşürüp öldürdüğü ileri sürülen zanlı ve kuzeni tutuklandı.

Adana'da, silahlı kavgada yaşamını yitiren babasının ortağını olaya engel olmadığı iddiasıyla pusuya düşürüp öldürdüğü ileri sürülen zanlı ve kuzeni tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl 29 Kasım'da merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde tabancayla vurularak öldürülen Mazlum A'nın (51) taziyesinden dönen Mustafa Akay'ın (59) hayatını kaybettiği, yanındaki Bülent Erdal'ın (47) da yaralandığı silahlı saldırının iki zanlısının kimliğini belirledi.

Ekipler, saldırıyı Mazlum A'nın oğlu Sergen A. (32) ve yeğeni Çağlar Ş'nin (30) gerçekleştirdiğini, iki şüphelinin yakınlarının evinde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki zanlıyı gözaltına aldı.

Polis, Mustafa Akay'ın öldürüldüğü olayda kullanılan tabancayı da Seyhan Nehri'nde buldu.

Zanlı Sergen A'nın, babası Mazlum A'nın tartıştığı A.Z. tarafından silahla öldürülmesine engel olmadığı iddiasıyla Mustafa Akay'ı, evlerine yaptığı taziye ziyaretinin ardından pusuya düşürüp vurduğu öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sergen A. ve Çağlar Ş, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis, Mazlum A'nın öldürüldüğü olayın şüphelisi A.Z'yi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın geçmişi

Sümer Mahallesi'nde kumarhane işleten Mazlum A, 26 Kasım 2021'de müşterilerden A.Z. ile arasında çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülmüştü.

Olaydan 3 gün sonra Mazlum A'nın ortağı Mustafa Akay da aileye taziye ziyaretinde bulunduktan sonra aracında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Araçta bulunan Bülent Erdal da saldırıda yaralanmıştı.

Polis, iki olayın da zanlılarını yakalamak için çalışma başlatmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Babası öldürüldü katil oldu Son dakika haber: Babası öldürüldü katil oldu Adana'da 250 ton tekstil atığı yeniden ekonomiye kazandırıldı Adana'da 250 ton tekstil atığı yeniden ekonomiye kazandırıldı

Mustafa Akay, Seyhan, Kasım, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da cinayet zanlısı iki kuzen tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:52 Ukrayna, "Savaş uçağını düşürdük" dedi, Rusya yalanladı
09:48 Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! Dolar 14 lirayı, altın 900 lirayı aştı
09:45 Miras kavgası kızıştı! Haydar Dümen'in 3 çocuğu olduğu ortaya çıktı!
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor! Gündem: Savaş!
09:27 Dışişleri'nden Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı: Evlerinizden çıkmayın, seyahatten kaçının!
09:24 Eşi evi terk edince 3 çocuğunu rehin aldı! Ekipler ikna etmek için saatlerce dil döktü
09:23 Güler Işık, ikinci kez kansere yakalandı! Televizyonda gözyaşları içinde helallik istedi
09:10 Ukrayna ordusu teyakkuzda! 5 Rus uçağı ve 1 helikopteri vuruldu
09:00 Rusya - Ukrayna krizinde dünya borsaları geriledi! Dolar, altın ve petrol fiyatları uçtu
08:53 Kiev hayalet kente dönüyor! Halk bombardıman altındaki şehri terk etmeye başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 09:58:16. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da cinayet zanlısı iki kuzen tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement