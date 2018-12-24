Adana'da Cinayete Teşebbüs Davası

Adana
'da üvey babalarını öldürmek amaçlı bıçakladıkları, kendilerine engel olmaya çalışan kardeşlerini de bıçakla yaraladıkları öne sürülen biri kız 2 kardeşin yargılanmasına devam edildi.
Adana 1.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık üvey kardeşlerden Gani Yaltürk geldi, kardeşi Fadime Karacan ise tutuklu bulunduğu Tarsus
Kadın Kapalı Ceza Evi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Duruşmaya, sanıkların öldürmek istedikleri iddia edilen üvey baba Mehmet Taş
, yaralanan kardeşleri Vural Karacan ve anneleri Elif Yeşilbaş da yer aldı.
Davada araştırılacak başka husus kalmaması üzerine savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi.
Savcı, sanıklardan Yaltürk'ün 'Öldürmeye teşebbüs, yaralama ve tehdit' suçlarından 21 yıl 6 ay, Karacan'ın ise 'Öldürmeye teşebbüsten' 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını istedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı karar için ileri bir tarihe erteledi.
Olay Denizli
Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta Fadime Karacan ve üvey ağabeyi Gani Yaltürk, annelerinin oturduğu eve giderek tuvalette bulunan üvey babaları Mehmet Taş'ı bıçakla öldürmeye kalkıştıkları, kendilerine engel olmak isteyen kardeşleri Vural Karacan'ı da yaraladıkları iddiasıyla yakalanmışlardı.