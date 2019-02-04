Son Dakika Haberleri: Adana'da Cinayetten Aranan Zanlı Alanya'da Yakalandı

Adana'da Cinayetten Aranan Zanlı Alanya'da Yakalandı

36 dakika önce

Polis ekipleri, Adana'da cinayetten aranan zanlıyı, Antalya'nın Alanya ilçesinde yakaladı.

Adana'da Cinayetten Aranan Zanlı Alanya'da Yakalandı, System.String[]
Polis ekipleri, Adana'da cinayetten aranan zanlıyı, Antalya'nın Alanya ilçesinde yakaladı.

Alınan bilgiye göre Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi İmamoğlu Sokağı'nda, Adana Ağır Ceza İmalat Masasınca 'adam öldürme' suçundan aranan B.G'yi (60) yakaladı.

Adana'da 2000 yılında bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 2002 yılında tutuklanan ve 2012 yılında cezaevinden çıkan zanlının, GBT sorgusunda, aynı suçtan hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:19 Kaynak: AA

Polis, Antalya, Alanya, Adana, Güncel
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