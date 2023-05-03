Adana'da psikolojisi bozulan şahıs aile üyelerinin boğazını kesti: 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Adana'da psikolojisi bozulan şahıs aile üyelerinin boğazını kesti: 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

03.05.2023 07:56

Adana'da cinnet geçiren bir kişi, aile bireylerine saldırarak karısını ve kayınvalidesini bıçakla boğazından keserek öldürdü. Aynı saldırıda engelli kayınbiraderi ve kayınbabasıysa ağır yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Ö.D. henüz bilinmeyen sebepten dolayı karısı İ.B. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında cinnet getiren Ö.D., karısı İ.B.'nin boğazını emek bıçağıyla kesti. Ö.D. ardından kayınbabası A.B., engelli kayınbiraderi Y.B. ve kayınvalidesi İ.H.'nin de boğazlarını kesti.

ARABAYA BİNEREK OLAY YERİNDEN KAÇTI

Ardından Ö.D. arabaya binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kayınvalide İ.H'nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Boğazları kesilen diğer kişiler ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ö.D.'nin karısı İ.B. de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ŞÜPHELİ KISA SÜRE SONRA YAKALANDI

Engelli kayınbirader Y.B. ve kayınbaba A.B.'nin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi Ö.D., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan kısa süre sonra yakalandı.

Kaynak: İHA
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Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da psikolojisi bozulan şahıs aile üyelerinin boğazını kesti: 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da psikolojisi bozulan şahıs aile üyelerinin boğazını kesti: 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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