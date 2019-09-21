Son Dakika Haberleri: Adana'da cinsel istismar iddiası: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zanlı tutuklandı
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Adana'da cinsel istismar iddiası: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zanlı tutuklandı

1 saat önce

Adana'da bir çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 15 yaşındaki zanlı tutuklandı

Adana'da cinsel istismar iddiası: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zanlı tutuklandı, System.String[]

Adana'da bir çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 15 yaşındaki zanlı tutuklandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarına yansıyan cinsel istismar olayıyla ilgili güvenlik birimlerinin yaptığı tahkikat sonucunda şüphelinin Seyhan doğumlu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 15 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi.

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Türkiye, Seyhan, Adana, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:30 
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