Adana'da cinsel istismar iddiası: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zanlı tutuklandı
1 saat önce
Adana'da bir çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 15 yaşındaki zanlı tutuklandı
Adana'da bir çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 15 yaşındaki zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarına yansıyan cinsel istismar olayıyla ilgili güvenlik birimlerinin yaptığı tahkikat sonucunda şüphelinin Seyhan doğumlu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 15 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:30
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