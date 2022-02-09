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Adana'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

09.02.2022 01:37
Adana'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Adana'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

Adana'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, U.I'nın kullandığı 34 CUV 460 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda İ.N.M. idaresindeki 01 FD 670 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan A.C.A, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Otomobil, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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