Adana'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, U.I'nın kullandığı 34 CUV 460 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda İ.N.M. idaresindeki 01 FD 670 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan A.C.A, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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