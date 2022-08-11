CİPE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

CİPE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

11.08.2022 12:48

ADANA'da, cipe yandan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

ADANA'da, cipe yandan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 AKL 865 plakalı motosiklet, kontrollü kavşaktan geçmekte olan M.D. (33) yönetimindeki 01 GM 395 plakalı cipe yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü başını zemine çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan sürücü, ambulansta yaşamını yitirdi. Cip sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
Annesinin kebapçıya bıraktığı çocukları babası istemedi Annesinin kebapçıya bıraktığı çocukları babası istemedi Adana'da kebapçıya bırakılan 3 çocuk devlet korumasına alındı Adana'da kebapçıya bırakılan 3 çocuk devlet korumasına alındı
Kaynak: DHA

Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CİPE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
13:18 İptal edilen KPSS'de soruların basıldığı matbaa inceleniyor, şüpheli yayınevi sayısı artıyor! Soru havuzu tamamen silinecek
13:18 MasterChef'te meditasyon yapan Mehmet Yalçınkaya, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı
13:02 Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı terörist, 2 kiloya yakın C-4 patlayıcı ve çok sayıda mühimmatla yakalandı
12:48 Kanarya, Çekya'da tur peşinde! İşte Slovacko-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
12:25 Tac Mahal Ödül Töreni'nde 'En iyi haber sitesi' ödülü Haberler.com'un oldu
12:10 Taksim meydanında Kürtçe müzik yapmalarına izin verilmeyen grup, İBB binası önüne gidip protestoda bulundu
11:49 Siirt'te yer altından gelen gizemli sesler AFAD'ı harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 14:09:59. #1.13#
SON DAKİKA: CİPE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement