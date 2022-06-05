Köpek, topallayarak kaçarken cipin sürücüsü yoluna devam etti. Çevredekiler tarafından veterinere götürülen köpeğin bacak ve kalça kemiğinde kırık tespit edildi.

Kaynak: AA

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da cipin yolda yatan köpeği ezmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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