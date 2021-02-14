Adana'da cips paketi ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da cips paketi ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama sırasında şüphelendikleri taksiyi durdurdu.

Araçta inceleme yapan ekipler, cips paketine ve meyve suyu kutusuna gizlenmiş 355 gram esrar ele geçirdi.

Polis, taksi şoförü F.B. (22) ile yolcu konumundaki U.Ö'yü (21) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.Ö. tutuklandı, sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.