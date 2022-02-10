Üye Girişi
Adana'da hırsızların bir cipin camını kırarak 30 bin lira çaldığı anlar kamerada - Son Dakika

Adana'da hırsızların bir cipin camını kırarak 30 bin lira çaldığı anlar kamerada

10.02.2022 09:40

Adana'da hırsızların bir cipin camını kırarak 30 bin lira çaldığı anlar kamerada Adana'da otoparktaki cipin camını kırarak 30 bin lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Adana'da hırsızların bir cipin camını kırarak 30 bin lira çaldığı anlar kamerada

ADANA - Adana'da otoparktaki cipin camını kırarak 30 bin lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Ö, Atatürk Caddesi'nde bulunan bir banka şubesine giderek hesabından 30 bin lira çekti. Daha sonra bankadan ayrılan Ömer Ö, cipiyle Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evine gitti. Cipini apartmanın otoparkına bırakan Ömer Ö, parasını da aracın torpidosuna bırakarak evine gitti. Bu sırada 4 kişi gelip cipin camını kırarak torpido gözündeki 30 bin lirayı alıp kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Bir süre sonra aracının camının kırılarak içindeki 30 bin liranın çalındığını fark eden Ömer Ö, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin bir otomobille olay yerine geldiğini belirledi. Ekip, görüntülerden yola çıkarak önce aracın plakasını ardından sahibinin kimliğini tespit etti. Olayda kullanılan aracın sahibi Mehmet Ali B. (26), adresine yapılan baskınla yakalandı. Mehmet Ali B'nin ifadesi doğrultusunda olaya karıştığı öne sürülen Sezai K. (40), Barış P. ve Ferdi B. de gözaltına alındı, çalınan paranın 11 bin lirası da bulundu. Zanlıların suçlamaları kabul ettiği, parayı aralarında paylaştıkları ve 19 bin lirasını harcadıkları iddia edildi.

Öte yandan, şüpheliler arasındaki Sezai K'nin aracın camını kırıp parayı çalan kişi olduğu ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500

Atatürk Caddesi, Seyhan, Banka, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da hırsızların bir cipin camını kırarak 30 bin lira çaldığı anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:52 Soba faciası: Kayınpeder öldü, kayınvalide ve gelin yaşam savaşı veriyor!
09:48 Bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı!
09:18 Iğdır'da köye inen 6 aç kurt, köpeği aralarına alarak parçaladı! O anlar kamerada
09:34 HDP'den istifa edip MHP'ye geçmişti! Parti'den açıklama geldi: Kovduk!
09:32 AK Partili Çamlı'dan elektrik zamları yorumu: Tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür!
09:27 Hırsızlığın böylesi! MHP'li Saffet Sancaklı tabut taşırken, cenazede soyuldu!
09:15 Sadrazamın torunları birbirine girdi: 100 milyonluk miras mezar açtırdı!
09:12 Semra Güzel'in fotoğrafında yer alan kadın, terörist Volkan Bora'nın annesi çıktı: Beni örgüt kampına Semra Güzel götürdü
08:50 5 dakikada bitti! Oyuncu Fırat Tanış, 8 yıllık eşinden boşandı
08:47 Yağmurlar bir süre ara verecek! 10 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 10:05:19. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da hırsızların bir cipin camını kırarak 30 bin lira çaldığı anlar kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement