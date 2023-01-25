ADANA'DA ÇOBAN CİNAYETİ; UZMAN ÇAVUŞ VE BABASINA GÖZALTI - Son Dakika
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ADANA'DA ÇOBAN CİNAYETİ; UZMAN ÇAVUŞ VE BABASINA GÖZALTI

25.01.2023 14:21

ADANA'da çoban Ahmet Kurt (21), tartıştığı uzman çavuş C.P. ve babası H.P. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

ADANA'da çoban Ahmet Kurt (21), tartıştığı uzman çavuş C.P. ve babası H.P. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri, C.P. ve H.P.'yi gözaltına aldı. Kurt'un ağabeyi M.K.'nin, 2021'de C.P.'nin kuzeni Ramazan Pamuk'u öldürüp, ortadan kaybolduğu öğrenildi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çobanlık yapan Ahmet Kurt, koyunlarını otlattığı sırada, uzman çavuş C.P. ve babası H.P. ile karşılaştı. Kurt ile baba- oğul, bilinmeyen nedenle tartıştı. Kurt, baba ve oğlundan kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen tabancayla vuruldu. C.P. ve H.P., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde Ahmet Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kurt'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, kısa sürede yakaladıkları uzman çavuş C.P. ve babası H.P.'yi gözaltına aldı. Baba ve oğlunun, ilk ifadelerinde, Kurt'un koyunları önlerine çıkardığını, tartışmanın da bu nedenle çıktığını öne sürdükleri öğrenildi.

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Ahmet Kurt'un cenazesi, defnedilmek üzere Kadıköy Mezarlığı'na götürüldü.

İNTİKAM CİNAYETİ ŞÜPHESİ

Öte yandan 1 çocuk babası ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Ahmet Kurt'un ağabeyi M.K.'nin, 2021 yılının Kasım ayında, C.P.'nin kuzeni Ramazan Pamuk'u öldürerek ortadan kaybolduğu; cinayetin ise intikam nedeniyle işlenip işlenmediğinin araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel ADANA'DA ÇOBAN CİNAYETİ; UZMAN ÇAVUŞ VE BABASINA GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ADANA'DA ÇOBAN CİNAYETİ; UZMAN ÇAVUŞ VE BABASINA GÖZALTI - Son Dakika
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