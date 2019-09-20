Son Dakika Haberleri: Adana'da çocuğa taciz iddiası: Mahalleli yabancıların işyerlerine saldırdı
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Adana'da çocuğa taciz iddiası: Mahalleli yabancıların işyerlerine saldırdı

41 dakika önce

Adana’da çocuğa taciz iddiası: Mahalleli yabancıların işyerlerine saldırdı

Adana'da çocuğa taciz iddiası: Mahalleli yabancıların işyerlerine saldırdı, System.String[]

Adana'da bir çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine toplanan mahallesi yabancıların işyerlerine saldırdı.


Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin, 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine toplanan bir grup, şüpheliye ait olduğunu düşündüğü eve zarar vermek istedi.

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Adana, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:15 
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