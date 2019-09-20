Son Dakika Haberleri: Adana'da çocuğa taciz iddiası: Mahalleli yabancıların işyerlerine saldırdı
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Adana'da çocuğa taciz iddiası: Mahalleli yabancıların işyerlerine saldırdı

56 dakika önce

Adana'da çocuğa taciz iddiası: Mahalleli yabancıların işyerlerine saldırdı.

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Adana'da çocuğa taciz iddiası: Mahalleli yabancıların işyerlerine saldırdı

Adana'da çocuğa taciz iddiası: Mahalleli yabancıların işyerlerine saldırdı

Adana, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:18 
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