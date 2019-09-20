Adana'da çocuğa taciz iddiası: Mahalleli yabancıların işyerlerine saldırdı
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Adana'da çocuğa taciz iddiası: Mahalleli yabancıların işyerlerine saldırdı.
Adana'da çocuğa taciz iddiası: Mahalleli yabancıların işyerlerine saldırdı
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:18
Adana taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, polis biber gazıyla müdahale etti Cinsel istismar iddiasına soruşturma Sevgilisini 14 yaşındaki oğluna öldürten anneye müebbet Yaşlı adam, kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı