Son Dakika Haberleri: Adana'da çocuğu silahla vurduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Adana'da çocuğu silahla vurduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Adana'da çocuğu silahla vurduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan kavgada bir çocuğu silahla vurduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

Adana'da çocuğu silahla vurduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı, System.String[]

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan kavgada bir çocuğu silahla vurduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde önceki akşam çıkan silahlı kavgada A.K'yi (15) tabancayla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Erol T'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı Erol T'nin olay günü alacak meselesi yüzünden tartıştığı Selahattin K'yi darbettiği, daha sonra Erol T'nin yanına gittiği ve çıkan kavga sırasında A.K'nin silahla vurulduğu ileri sürüldü.

Adliyeye sevk edilen zanlı Erol T, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralı A.K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Yeşil Bağlar Mahallesi'nde iki gün önce çıkan kavgada A.K, başından tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayda silahı kullandığı iddia edilen Erol T'yi yakalamıştı.

Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitti, 5'inci kattan ölüme atladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek Asker eğlencesinde havaya ateş açan Fatih Bulut'tan savunma: Hatalıyım, özür dilerim! İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 18:13:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da çocuğu silahla vurduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]