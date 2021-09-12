Çocuğun cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Mirza Çelebi Sokak'ta yürüyen Suriye uyruklu B.M. (14), bir kişinin yanından geçip hızla uzaklaşması üzerine durumdan şüphelenip cebini yokladığında telefonunun yerinde olmadığını fark etti.

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