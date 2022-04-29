Adana'da çocuk parkında uyuşturucu ticareti iddiasına 13 yıl hapis - Son Dakika
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Adana'da çocuk parkında uyuşturucu ticareti iddiasına 13 yıl hapis

29.04.2022 10:24
Adana'da çocuk parkında uyuşturucu ticareti iddiasına 13 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çocuk parkında uyuşturucu satarken yakalandığı iddiasıyla tutuklanan sanığa 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çocuk parkında uyuşturucu satarken yakalandığı iddiasıyla tutuklanan sanığa 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.B. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki çocuk parkında C.C'ye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık M.B. ise suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. C.C'ye uyuşturucu satmadım. Tahliye ve beraat talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 10 yıl hapis cezası verildi Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 10 yıl hapis cezası verildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da çocuk parkında uyuşturucu ticareti iddiasına 13 yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da çocuk parkında uyuşturucu ticareti iddiasına 13 yıl hapis - Son Dakika
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