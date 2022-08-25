BİSİKLETLE YAKALANDIHırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyip, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin; 'hırsızlık', 'yankesicilik', 'gasp' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlarından çok sayıda kaydı olan Özkan Ö. olduğu tespit edildi. Şüphelinin peşine düşen ekipler, Özkan Ö.'yü çaldığı bisikletle Fevzipaşa Mahallesi'nde yürürken yakaladı.SERBEST KALDI

Kaynak: DHA

Ahmet Dönmez, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Engelli sporcunun yarış bisikletini çalmıştı; sokakta yürürken yakalandı - Son Dakika

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