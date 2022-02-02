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Adana'da çocuklar "taşıma karla" sevindirildi - Son Dakika

Adana'da çocuklar "taşıma karla" sevindirildi

02.02.2022 15:54
Adana'da çocuklar "taşıma karla" sevindirildi

Kozan Belediyesi tarafından ilçenin yüksek kesimlerden kamyonlarla getirilen kar, çocukları sevindirdi.

Kozan Belediyesi tarafından ilçenin yüksek kesimlerden kamyonlarla getirilen kar, çocukları sevindirdi.

Çulluuşağı Yaylası'ndan yüklenen 8 kamyon kar Türk Büyükleri Meydanı ile çevre yolundaki parka döküldü.

Çocuklar dökülen kar yığınlarına çıkıp kar topu oynadı, gönüllerince eğlendi.

Belediyede görevli şantiye şefi Saycan Say, yaptığı açıklamada, bu etkinlikle kar görme imkanı olmayan çocukları eğlendirdiklerini söyledi.

Üniversite öğrencisi Neslihan Özbek de kardeşini meydana getirdiğini, birlikte kardan adam yaptıklarını bildirdi.

Torunlarını karla oynamaya getiren İbrahim Türksever de belediye yetkililerine teşekkür etti.

Adana'da çocuklar taşıma karla sevindirildi
Adana'da çocuklar taşıma karla sevindirildi
Adana'da çocuklar taşıma karla sevindirildi
Adana'da çocuklar taşıma karla sevindirildi

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Kozan Belediyesi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da çocuklar 'taşıma karla' sevindirildi - Son Dakika


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