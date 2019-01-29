Son Dakika Haberleri: Adana'da Çocuklardan Denetime Katılan Polislere Çiçek

Adana'da Çocuklardan Denetime Katılan Polislere Çiçek

22 dakika önce

Adana'da 4 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu ve kaçakçılık denetimlerinde, çocuklar polise çiçek verdi.

Adana'da Çocuklardan Denetime Katılan Polislere Çiçek, System.String[]
Adana'da 4 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu ve kaçakçılık denetimlerinde, çocuklar polise çiçek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde uyuşturucu satıcıları ve kaçakçılık suçuna karışanlara yönelik denetim yaptı.

Özel harekat, terör ve asayiş ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı denetimlerde, drone ile bölge havadan kontrol edildi.

Denetimler sırasında, sokakta bulunan çocuklar, yanına gittikleri bir özel harekat polisine çiçek verdi.

Evlerde arama yapan polisler, 3 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirdi.

Yakalanan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:17 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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