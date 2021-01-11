Adana'da çok sayıda suçtan aranan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde, biri 19 diğeri 10 suçtan aranan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "tehdit", "uyuşturucu ticareti" ve "hırsızlık" başta olmak üzere 19 suçtan aranan M.Ü. ile 10 suçtan aranan A.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Kozan ilçesi Bağözü Mahallesi kırsalında saklandıklarını belirlediği zanlıları operasyonla gözaltına aldı.

İki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.