Adana'da kandırdıkları 75 kişiye yönelik yağma suçunu işledikleri iddiasıyla "Cono Aşireti" olarak bilinen grubun üyesi 51 sanığın 15 yıldan 375 yıla kadar değişen hapis cezasıyla cezalandırılmaları istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanıklardan N.G, N.O. ve S.G. müştekilerden H.C.D, V.D, Y.G. ile sanıkların avukatları geldi.

Müştekilerden V.D. sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Zararının karşılandığını belirten V.D, kendisini yağmalayan kadınları emniyette gösterilen fotoğraflardan teşhis ettiğini ifade etti.

Mahkeme başkanı, Elazığ Kadın Kapalı Cezaevinde başka suçtan tutuklu bulunan N.G'yi müştekiye göstererek kendisini yağmalayan kadın olup olmadığını sordu.

Müşteki V.D. de "Aracımın yanına gelen bayan şu anda bana gösterdiğiniz bayandır." dedi.

Sanık N.G. ise teşhisi kabul etmeyerek, "Ben suçlamayı kabul etmiyorum. Beni benzetebilir. Ben o gün nerede olduğumu belirtmiştim. Nerede olduğuma dair kanıtlarım vardır, sunabilirim. Müştekiyi daha önce görmedim." dedi.

Y.G. de zararının giderilmediğini belirterek, "Zararımın giderilmesini istiyorum" diyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Müşteki H.C.D. ise sanıklardan şikayetçi olmadığını kaydetti.

Daha sonra söz hakkı verilen sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanık F.T. hakkındaki yakalama kararının devamına karar verip mahkemeye gelmeyen müştekilerin zorla getirilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay



Adana ve Mersin'de gasp ve yağma olaylarına karışan "Cono Aşireti" olarak bilinen gruba yönelik geçen yıl ocak ayında özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı bin polisin katılımıyla operasyon düzenlenmiş, yakalanan 51 şüpheli hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, nitelikli hırsızlık" suçlarından dava açılmıştı.



İddianamede sanıkların aralarında bilinmeyen dille konuştukları ve polis için "manuş", yağmalama için "arşınlamak" ve sorun çıkartmak için "carlatmak" gibi ifadeler kullandıkları belirtilmişti.