Adana'da kandırdıkları 75 kişiye yönelik yağma suçunu işledikleri iddiasıyla "Cono Aşireti" olarak bilinen grubun üyesi 51 sanığın 15 yıldan 375 yıla kadar değişen hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tamamı adli kontrolle tahliye edilen sanıklardan N.O, N.G. S.G, Z.G, S.G, C.G, E.D, L.D, Ş.D. ile bazı müştekilerle sanık avukatları katıldı.

Bazı müştekiler sanıklardan şikayetçi olurken, müşteki S.U, sanıkların kendisinden 500 dolar, 260 lira, 8 Milli Piyango bileti ve telefon aldığını belirterek şikayetçi olmadığını söyledi.

Sanıklar suçlamaları kabul etmeyip beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumları ile sanık F.T. hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi. Duruşma, dinlenmeyen müştekilerin dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Olay



Adana ve Mersin'de gasp ve yağma olaylarına karışan "Cono Aşireti" olarak bilinen gruba yönelik geçen yıl ocak ayında özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı bin polisin katılımıyla operasyon düzenlenmiş, yakalanan 51 şüpheli hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, nitelikli hırsızlık" suçlarından dava açılmıştı. İddianamede sanıkların aralarında bilinmeyen dille konuştukları ve polis için "manuş", yağmalama için "arşınlamak" ve sorun çıkartmak için "carlatmak" gibi ifadeler kullandıkları belirtilmişti.