Adana'da çöp atmak için aracından inen sürücü panelvanın çarpması sonucu öldü - Son Dakika
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Adana'da çöp atmak için aracından inen sürücü panelvanın çarpması sonucu öldü

23.05.2022 13:06
Adana'da çöp atmak için aracından inen sürücü panelvanın çarpması sonucu öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde, yol kenarında çöp atmak için aracından inen sürücü, panelvanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, yol kenarında çöp atmak için aracından inen sürücü, panelvanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'tan Kozan'daki ailesini ziyarete gelen Emrah Köstü, 01 RT 247 plakalı otomobilini Sanayi Sitesi civarında yol kenarına park ederek, çöp atmak için aracından indi.

Bu sırada Adem Aköz'ün kullandığı 01 AIN 290 plakalı panelvan, aracına tekrar binmek üzere olan Köstü'ye çarptı.

Panelvanın çarpmasıyla yaklaşık 40 metre sürüklenen Köstü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobilde bulunan ve yaralanan Elif Nur Köstü (2), Hatice Bulduk (70) Fatma Köstü (32) sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Panelvan sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazadan önce Emrah Köstü'nün araçta bulunan çöpleri atmak için araçtan indiği ve geri binmek isterken kazanın olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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