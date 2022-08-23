Adana'da çöp kamyonunun altında kalan çocuk öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da çöp kamyonunun altında kalan çocuk öldü

23.08.2022 19:59

Adana'da çöp kamyonunun altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Adana'da çöp kamyonunun altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samet Kızıltoprak (12), Çukurova Belediyesine ait çöp kamyonunun önünden geçtiği sırada kör noktaya denk geldi. Bu sırada ismi öğrenilemeyen sürücü Samet'i fark etmedi. Sürücü çöp kamyonu ile Samet'in üzerinden geçti. Durumu fark eden sürücü hemen durarak olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri 12 yaşındaki çocuğun öldüğünü belirledi. Olay yerinde polisler incelemesini bitirdikten sonra çocuğun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, çöp kamyonunun sürücüsü gözaltına alındı. - ADANA

YORUMLAR
500
ÇÖP KAMYONETİNİN ALTINDA KALAN 12 YAŞINDAKİ SAMET HAYATINI KAYBETTİ ÇÖP KAMYONETİNİN ALTINDA KALAN 12 YAŞINDAKİ SAMET HAYATINI KAYBETTİ Çöp kamyonetinin altında kalan 12 yaşındaki Samet hayatını kaybetti Çöp kamyonetinin altında kalan 12 yaşındaki Samet hayatını kaybetti Adana'da çöp kamyonun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi Adana'da çöp kamyonun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi
Kaynak: İHA

Huzurevleri Mahallesi, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da çöp kamyonunun altında kalan çocuk öldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:03 M.Ö. 2. bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
18:57 Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 22:49:09. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da çöp kamyonunun altında kalan çocuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement