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Olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samet Kızıltoprak (12), Çukurova Belediyesine ait çöp kamyonunun önünden geçtiği sırada kör noktaya denk geldi. Bu sırada ismi öğrenilemeyen sürücü Samet'i fark etmedi. Sürücü çöp kamyonu ile Samet'in üzerinden geçti. Durumu fark eden sürücü hemen durarak olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri 12 yaşındaki çocuğun öldüğünü belirledi. Olay yerinde polisler incelemesini bitirdikten sonra çocuğun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Huzurevleri Mahallesi, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da çöp kamyonunun altında kalan çocuk öldü - Son Dakika

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