Son Dakika Haberleri: Adana'da çöp yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Adana'da çöp yüklü tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Adana'da çöp yüklü tır devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Adana'da çöp yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da çöp yüklü tır devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Adana'da çöp yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Özkan Bayram'ın kullandığı 34 GJ 9787 plakalı tır, Organizeye Sanayi Bölgesi girişinde devrildi. Sürüklenen araç refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi.

Kazada sürücü Bayram ile yanındaki Ferhan İpek yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastahanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çevreye saçılan çöpler iş makineleriyle toplandı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:06 Kaynak: AA
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