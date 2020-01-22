Adana'da çoraplarından sentetik uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da çoraplarından sentetik uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da çoraplarından sentetik uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Adana'da çoraplarından 5,45 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Adana'da çoraplarından sentetik uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı, System.String[]

Adana'da çoraplarından 5,45 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Eyüp Can B'yi (22) yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Üst aramasında zanlının çoraplarında 5,45 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:06 Kaynak: AA
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