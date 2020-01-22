Adana'da çoraplarından sentetik uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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Adana'da çoraplarından sentetik uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı
6 saat önce
Adana'da çoraplarından 5,45 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:06 Kaynak: AA
Adana'da çoraplarından 5,45 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Eyüp Can B'yi (22) yakalamak için çalışma başlattı.
Şüpheli, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.
Üst aramasında zanlının çoraplarında 5,45 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.
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