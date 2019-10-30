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Son Dakika Güncel Adana'da coşkulu cumhuriyet bayramı kutlaması

Adana'da coşkulu cumhuriyet bayramı kutlaması

1 saat önce

Adana'da coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutlamasıADANA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, büyük coşkuyla gerçekleştirildi.

Adana'da coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

ADANA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, büyük coşkuyla gerçekleştirildi. Adanalılar, ünlü şarkıcı Göksel ile Cumhuriyet'in 96'ıncı yılını kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Büyükşehir Belediyesi önünden başladı. Onbinlerce Adanalı, meşaleler ve bayraklarla Atatürk ve Ziyapaşa bulvarlarından Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Uğur Mumcu Meydanı'ndaki kutlamalara Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, milletvekilleri ve siyasi partilerin temsilci, sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleri katıldı.

'İŞTE ADANA BU'

Adana ve Adanalılar için Cumhuriyet'in başka bir önem arz ettiğini belirten Başkan Karalar, Adana halkının Cumhuriyet'in kuruluşunda önemli etkisi, katkısı olmuştur. Adanalılar, Mustafa Kemal Atatürk'e milli mücadele hissi verirken de, Çanakkale zaferi kazanılırken de katkı vermiştir. Adanalılar, Mustafa Kemal Atatürk'ün kafasındaki muasır medeniyete ayak uydurma konusunda da ciddi katkı sağlamıştır. İşte Adana bu dedi.

Son dönemde dış devletlerin ülkeyi bölmeye parçalamaya yönelik hareketlerinin ortaya çıktığını kaydeden Başkan Karalar, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin temellerini o kadar sağlam atmış ki, ne yaparlarsa yapsınlar hedeflerine ulaşamayacaklardır. Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Adana bu Cumhuriyet Bayramı'nda bir başka güzel diye konuştu.

Konuşmaların ardından Adanalılar, Cumhuriyet Bayramı'nı şarkıcı Göksel'e bayraklarla eşlik ederek kutladı.

Adana'da coşkulu cumhuriyet bayramı kutlaması

29 ekim cumhuriyet bayramı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:28 Kaynak: DHA
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