Çukobirlik ücretsiz palmiye fidesi dağıtıyor - Son Dakika
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Çukobirlik ücretsiz palmiye fidesi dağıtıyor

22.06.2022 13:38

Adana'da, Çukobirlik tesislerinde kendiliğinden yetişen palmiye fideleri dağıtılmaya başlandı.

Adana'da, Çukobirlik tesislerinde kendiliğinden yetişen palmiye fideleri dağıtılmaya başlandı.

Çukobirlik pazarlama şefi Didar Solak Erikan, tesislerinin arazisinde kendiliğinden çok sayıda palmiyenin yetiştiğini söyledi.

Yetişen palmiye fidelerini çalışanları ve tesis kiracılarıyla özenle toplayarak paketlediklerini aktaran Erikan, bunları isteyenlere ücretsiz verdiklerini belirtti.

Erikan, kişi başı en fazla iki fide verdiklerini, dağıtımların devam ettiğini kaydetti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukobirlik ücretsiz palmiye fidesi dağıtıyor - Son Dakika

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