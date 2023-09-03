Adana'da Çukurova Caddesinde 16 yaşındaki genç tabancayla vuruldu - Son Dakika

Adana'da Çukurova Caddesinde 16 yaşındaki genç tabancayla vuruldu

Adana\'da Çukurova Caddesinde 16 yaşındaki genç tabancayla vuruldu
Son Güncelleme: 03.09.2023 16:08

Adana'da Çukurova Caddesinde çifte tabancayla bir kişinin öldürülmesinin ardından bugün de aynı cadde de 16 yaşındaki genç tabancayla vurularak ağır yaralandı. Genci vuran şahısların, 'İntikam alıyoruz ve almaya devam edeceğiz' diyerek bağırıp kaçtıkları öne sürüldü.

Adana'da Çukurova Caddesinde çifte tabancayla bir kişinin öldürülmesinin ardından bugün de aynı cadde de 16 yaşındaki genç tabancayla vurularak ağır yaralandı. Genci vuran şahısların, "İntikam alıyoruz ve almaya devam edeceğiz" diyerek bağırıp kaçtıkları öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile Çukurova Caddesinde ilerleyen 16 yaşındaki Mehmet Emin Çetin, silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Çetin, önündeki otomobile çaparak yere düştü. Bu orada olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Çetin hemen hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetin'in hayati tehlikesinin olduğu öne sürüldü.

Bu arada aynı cadde ve mahallede Cuma gecesi çifte tabancayla gelen bir kasklı kişi telefonla konuşan şahsı öldürmüştü. 16 yaşındaki gencin vurulmasının da bu olayla alakalı olduğu öne sürüldü. Gence silahlı saldırı düzenleyenlerin Çetin'i vurduktan sonra kaçarken, "İntikam alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz" diye bağırdıkları iddia edildi. Olaydan sonra caddeyi trafiğe kapatan polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

Çukurova, Adana, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Çukurova Caddesinde 16 yaşındaki genç tabancayla vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Çukurova Caddesinde 16 yaşındaki genç tabancayla vuruldu - Son Dakika
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