Adana'da "Çukurova'da Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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Adana'da "Çukurova'da Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı

21.03.2022 16:36
Adana'da "Çukurova'da Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Çukurova'da Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Çukurova'da Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Adana Ticaret Borsası ve Adana Vergi Dairesi çalışanlarının çektiği 130 fotoğraf, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Adana Valisi Süleyman Elban, serginin açılışında yaptığı konuşmada, karnavalın başlangıcının böyle bir etkinlikle yapılmış olmasının kentin sanata verdiği değeri gösterdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapılırken, fotoğraf çekenlere plaket verildi.

Sergi, 27 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 'Çukurova'da Tarım ve İnsan' konulu fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da "Çukurova'da Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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