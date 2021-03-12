Adana'da cuma namazına gelen vatandaşlara afetlere ilişkin farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca 2021'nin "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Adana'daki camilerde afetler konusunda farkındalık eğitimi düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, afet eğitimleri kapsamında televizyon programları, radyo yayınları ve online eğitimlerin yanı sıra camilerde de etkinlikler düzenlendi.

AFAD ekipleri, cuma namazı için camilere gelen vatandaşlara eğitimler verdi.

Açıklamada, ücretsiz eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşların AFAD'a ulaşabileceği belirtildi.